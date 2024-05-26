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カルバンクライン　二つ折り財布　レジンⅡ
商品番号 U15641257895
商品名

カルバンクライン　二つ折り財布　レジンⅡ
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CKカルバンクラインレジンII二つ折り財布カード段8カラー　ブラック定価19800円購入しましたが、使わないので出品致します、箱は捨てましたのでありませんが、確実に未使用です、よろしくお願い致します。小銭入れ2段、札入れ2段になっており容量がある二つ折り財布だと思います手前の札入れは片側を縫っていない為、大きく開くのでお札の出し入れがスムーズですカードもメインポケットが8個に加えて、小ポケットが3個あるので便利です素材はガラス牛革を使用している為、艶があり加えてエンボス加工も施されているので、爪キズや擦れキズにも強いです商品サイズ重さ　　98g素材牛革外寸幅11.5x高9xマチ3cm収納●札入れx2●小銭入れ(仕切りあり)x1●カード段x8●ポケット小x3カラー···ブラック財布形···二つ折り
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