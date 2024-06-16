★新品★ NIKE　ニューヨーク　メッツ　キャップ　クラシック99

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★商品名NIKENEWYORKMETSCLASSIC99CAPナイキ ニューヨーク メッツクラシック99キャップ ★カラーブルー(ボディ)オレンジ(ロゴ・つば裏)★サイズフリー(マジックテープ式て調整可)★状態新品未使用★特徴クラシック99シリーズは、ローキャップシリーズのヘリテージ86、レガシー91とは異なり、バランスのとれたシルエットが特徴。ジム、スポーツ、アウトドア、ファッションと様々なシーンで着用しやすいキャップです。MLB野球帽子海外限定ゴルフストリートファッションコーディネート大谷翔平千賀滉大#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ブルー形···ベースボール