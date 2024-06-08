1326❣️ ウクレレ ハードケース ソプラノ用

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ウクレレハードケースソプラノ用赤矢印 約 530mmサイズ530x170x65mm商品状態付属品 鍵キズ汚れなどありますがまだまだご活躍頂けます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。種類···ウクレレ