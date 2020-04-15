ご覧頂き有難うございます！#モジーコショップHERMES財布☆基本的にお値下げ交渉は受け付けておりませんが、どうしてもこのお値段で有れば！という方は『このお値段にはなりませんか？』と、希望のお値段をコメントお願いいたします。※大幅なお値引きはお断りさせていただいております【ブランド：エルメス】付属品:無し(箱付き可能+1000円)シリアル:□Ｉ※リカラーされております。⚠商品の形状により掲載しているシリアルのお写真が見えにくい、掲載出来ない等の商品が有ります。（シリアル等は見える前提で印字されていない物が多い為、無理に写真を撮ろうとすると劣化に繋がるため）真贋に関しては間違いなく本物になりますのでご安心ください。⚠ご購入後、発送後のキャンセルや返品、クレームは、こちらに非がない限りご遠慮下さい。こちらのミスによる場合は誠意を持って対応させていただきます。⚠【中古品になります】必ず多少の使用感はあります。小さな傷、スレ、汚れ等は必ず有ります。完璧をお求めの方や神経質な方のご購入はお控えいただきますよう、ご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします。【不安が有る場合のご購入はお控えください】トラブルの原因になります。・発送の際はダンボール又は、紙袋での簡易包装になります。（中の商品は緩衝材、ビニール等で商品に傷がいかない用に梱包されております）発送方法が気になる方は+500円で専用のBOXで発送致しますのでコメント下さい・気になる点がございましたら画像を差し替えますのでお気軽にお申し付け下さい。・撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。商品は全てAACD加盟店からの購入、または有名ブランド製品専門買取店にて鑑定済みです。ご購入後に再度鑑定へ出される場合は必ず、直営店での鑑定をお願いします（リサイクルショップ、質屋等での鑑定は含みません）偽物と判断された場合は必ず、店舗名、担当者様の連絡先を教えてください、こちらで対応に当たらせていただきます管理No.817-019-526.3



HERMES エルメス ベアン クラシック ゴールド金具 二つ折り長財布 ...



HERMES ベアン ゴールド金具 二つ折り長財布



HERMES ベアン ゴールド金具 二つ折り長財布



HERMES ベアン ゴールド金具 二つ折り長財布



エルメス（HERMES）ベアン｜二つ折り長財布｜クシュベル｜黒｜ゴールド金具｜□C刻印｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（195221）



HERMES ベアン ゴールド金具 二つ折り長財布 | フリマアプリ ラクマ



エルメス（HERMES）ベアン｜二つ折り長財布｜クシュベル｜黒｜ゴールド金具｜□C刻印｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（195221）



AEQ20 エルメス ベアンクラシック 2つ折り長財布 メンズ ゴールド金具 ...



HERMES ベアン ゴールド金具 二つ折り長財布



未使用保管品 希少品 A刻印 HERMES エルメス ベアンスフレ ゴールド ...



エルメス（HERMES）ベアンスフレ｜ブルーフリーダ｜二つ折り長財布｜シェブルミゾル｜ブルー｜ゴールド金具｜Z刻印｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（840876）



Hermes - 良品○HERMES エルメス ベアンスフレ アリゲーター Hロゴ ...



T刻印美品HERMESエルメスベアン クラッシックボックスカーフ 二つ折り ...



美品 エルメス ベアン クラシック 二つ折り長財布 ブラック ゴールド金具 ボックスカーフ □E | フリマアプリ ラクマ



HERMES(エルメス) ベアン スフレ 長財布 ロングウォレット 二つ折り財布 アリゲーターマット ブルーマリン ネイビー紺 ゴールド金具 Y刻印 ユニセックス 40802068009【中古】【アラモード】