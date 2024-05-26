Dsquared2 BE ICON WALLET ネックウォレット 23SS最新

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Dsquared2ディースクエアードBEICONWALLETウォレット財布ネックストラップ折り財布ネックストラップ付き財布23SS最新モデル定価:52,000円ブラックサイズ:11cmx9cmStrap:52cmタグ、保存袋等の付属品ありレザー100%イタリア製未使用新品※ヨーロッパ正規販売店にて購入の確実な正規品であることは保証致します。★こちらの商品は誠に恐縮ながら、値引きは不可でお願い致します。Dsqared2で人気のカーフレザー素材を使用したネックストラップ付きのウォレットです。最近のトレンドで多くのブランドが出していますが、ValentinoやGucciなどに近いタイプの収納力があるデザインですので使いやすく、これからのシーズンに活躍すると思います。個人保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。即購入OKです。メルカリ便(ヤマト)発送ですので、夜間の発送分を除き、通常は発送日の翌日(遠方は翌々日)到着となります。★コンビニATM払いの方は24時間以内にお支払い頂ける方のみでお願い致します。最近未払いが多いため、リピーターの方以外はお支払い予定日時をコメントお願いします。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···二つ折り素材···本革