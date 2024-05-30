PLAYコムデギャルソン Tシャツ　XL 黒COMME des GARCONS

有楽町の百貨店にて購入しましたが、ポロシャツの方を気に入ってしまい、Tシャツの方を惜しみながら出品します。一度も着てないのですが、神経質な方はご遠慮ください。寸法（素人測りで、若干差がある事をご理解下さい。）着丈74㎝身幅55㎝肩幅51㎝※購入する際、店員より洗濯すると少し縮む可能性がある為、ワンサイズ上をオススメとのことです。カラー···ブラック（ロゴもブラック）



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