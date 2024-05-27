スペシャルジャンボカードパック ミュウツー ミュウGX

値下げ不可です！即購入OKサン＆ムーンスペシャルジャンボカードパック「ミュウツー＆ミュウGX」新品未開封品です！\"ミュウツーの逆襲\"の映画公開記念商品となりますが開封せずに自宅でずっと保管していました。目立つ箱潰れなどがありませんが素人保管のため細かすぎる方はご遠慮いただいた方が良いかもしれません。また梱包に関してはそのまま発送させて頂きますのでご了承くださいm(__)mプチプチなどで厳重に発送して頂きたい方は＋100円で変更可能です！



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