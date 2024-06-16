テンダーロイン TENDERLOIN ウォレット　PORTER

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商品詳細
T-WALLETトラッカーウォレット木村拓哉さん同型同色の財布です。テンダーロインとポーターの長財布になります片方のオリジナルボタンは破損したため交換していますとても希少で、現在では購入ができず中古商品でも多く出回っておりません。この機会に、ご検討の方は宜しくお願いします
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