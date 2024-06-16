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PHATRNK × KYOHEI HAGIWARA CAP 萩原京平
商品番号 Y54095515354
商品名

PHATRNK × KYOHEI HAGIWARA CAP 萩原京平
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オンライン購入新品未使用PHATRNK×\"KYOHEIHAGIWARA\"COLLABORATIONCOLLECTIONRIZINファイター萩原京平が4/1RIZIN.41入場時に着用したアイテムが販売開始！萩原京平といえば身体に施されたTATTOOが特徴的ですが、今回のPHATRNKTATTOOLOGOは実際に彼のTATTOOを担当する彫師が書き上げた唯一無二のデザインとなっております。《PHATRNK×\"KYOHEIHAGIWARA\"COLLABFLATVISORCAP》COLOR/WHITE【素材】85%Acrylic,15%Wool【SIZE】FREE
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