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未使用品 dunhill 長財布 ブラック レザー 箱付き 296
商品番号 X97814361672
商品名

未使用品 dunhill 長財布 ブラック レザー 箱付き 296
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 17,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#送料無料でお得にお買い物！#ダンヒルのお財布特集！#長財布集めてみました！#ブラック大好き！管理番号：396ブランド名：ダンヒルランク：Sカラー：ブラック素　材：レザー品　番：L2RF10Aサイズ：Ｗ19.5cm・Ｈ9.5cm・Ｄ2.5cm------------------札×1小銭×1カード×10その他×2------------------ダンヒル正規品の長財布です。未使用品・冊子・カード・箱付きです。ダメージ等の無い極めて綺麗な状態です。☆ご覧いただきありがとうございます☆他フリマアプリなどにも出品しておりますので、突然出品を取り消すことがございます。☆箱等の付属品につきまして説明文にはない多少のダメージがある場合がございます。☆新品未使用品極美品など状態の良いアイテムを日々出品中です！お気軽にコメントください。■古物商許可証■神奈川県公安委員会第452530008366号★商品の購入情報詳細★一般社団法人　日本流通自主管理協会（AACD）加盟店古物商市場・エコリングオークション・ブランドオフオークションなど検索ワードダンヒルdunhill財布ウォレット黒牛革二つ折り長財布二つ折り財布
http://narcologia.ru/goods/preference213238.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant769082.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador381306.html
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未使用品 dunhill 長財布 ブラック レザー 箱付き 296 | labiela.com
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