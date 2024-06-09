ルイヴィトン モノグラム マカサー

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商品詳細
ハワイのアラモアナで購入したものです。あまり使用しなかったため状態は綺麗だとおもいますが、写真での判断でお願い致します。気になる箇所かあれば追加で載せることも可能ですのでその際はお声掛けください。一応本物の証明なるかわかりませんが、購入時のレシートもあります。
http://narcologia.ru/goods/peroration868115.html
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