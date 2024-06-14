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- マルジェラ ボウタイ カットソー 50
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商品詳細
柄・デザイン···無地マルジェラのカットソーです。ほどいたボウタイが型押しされたデザインで、いかにもマルジェラらしいデザインです。だいぶ古い品で、使用感はありますがまだまだ着用していただけます。サイズ表記は50ですが、脇下身幅が49センチと細めです。よろしくお願いします。
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MM6 Maison Margiela｜ボウタイサテンブラウス
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