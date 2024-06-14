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マルジェラ　ボウタイ　カットソー　50
商品番号 B41952267452
商品名

マルジェラ　ボウタイ　カットソー　50
ブランド名 マルタンマルジェラ
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地マルジェラのカットソーです。ほどいたボウタイが型押しされたデザインで、いかにもマルジェラらしいデザインです。だいぶ古い品で、使用感はありますがまだまだ着用していただけます。サイズ表記は50ですが、脇下身幅が49センチと細めです。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/symmetric720045.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle998425.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic621437.html
マルジェラ　ボウタイ　カットソー　50
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マルジェラ　ボウタイ　カットソー　50
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