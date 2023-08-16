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エルメス 本革 二折財布 黒 ブラック 薄い財布 小銭入れ無し
商品番号 D86960326631
商品名

エルメス 本革 二折財布 黒 ブラック 薄い財布 小銭入れ無し
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスの薄い二つ折り財布です。光沢のあるブラックです。使用感あります。最後の写真に側面の傷があります。正面にも傷があります。MadeinFranceの文字がかすれています。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革ノークレームノーリターンにてお願い致します。2023/08/16値下げしました！
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