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形···長財布カラー···ブルー柄・デザイン···その他クチ···ファスナー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···その他カラー···ブルー財布形···長財布素材···本革最近購入しましたが友人達からもっといい財布をサプライズでもらったのでいらなくなりました。一回しか使ったことがなくて状態も綺麗です。