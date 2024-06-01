【海外限定デザイン】ニューエラ　キャップ　ドジャース　カルチャーキングス　茶色

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ご覧いただきありがとうございます♪●商品説明●オーストラリアの人気ストリートセレクトショップ【カルチャーキングス】と、ニューエラの現地限定コラボアイテムLos Angeles Dodgers 9FORTY A-Frame Snapback です。他では手に入らない非常にクオリティの高いデザイン通常のニューエラキャップには出せない独特の高級感がありますジャスティンビーバーやクリスティアーノロナウドなど、多くの海外セレブから支持を集めるのも納得の、海外最注目ブランドです★●サイズ●フリーサイズで調整可能（56.8-60.6cm）レディースもOKです！つばの長さ（中心部）約7cm●カラー●ブラウン、ゴールド、ウィート(小麦色)●梱包、発送に関して●特にご指定がない場合、定形外郵便で発送させて頂きます。●その他●※海外の正規取扱店から購入した真贋鑑定済みの商品となります。安心してご購入下さいませ。※イメージと違うといった理由での返品はお断りしております。※返品際の送料は基本的に購入者様負担とさせていただいております、予めご了承ください。 素材···コットン素材···ウールカラー···ブラウン形···ベースボール