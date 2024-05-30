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HTC✖️スタンダードカリフォルニア　ベルト　ウォレット　ウォレットチェーン
商品番号 V34390786972
商品名

HTC✖️スタンダードカリフォルニア　ベルト　ウォレット　ウォレットチェーン
ブランド名 ハリウッドトレーディングカンパニー
特別価格 税込 22,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

しばらく値下げします！総額12.5万円くらいのお品です。返品、値下げ、バラ売りは応じかねます。ハリウッドトレーディングカンパニーのベルトと、ウォレット、ウォレットチェーンとのセットです。ベルト　スタンダードカリフォルニアとのコラボ商品　6万円くらいのお品だったかと　34インチ　使用感は少なめです　ターコイズ一部欠けありウォレット　フラワースタッズのモノ　使用感はあります　5万円くらいのお品だつたかとウォレットチェーン　フラワースタッズのモノ　使用感は少しあります　1.5万円くらいのお品だったかと
http://narcologia.ru/goods/manufacture846241.html
http://narcologia.ru/goods/pompous754623.html
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