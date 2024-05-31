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未使用 adidas アディダス COURTIC コーティック 28cm
商品番号 Q69961562248
商品名

未使用 adidas アディダス COURTIC コーティック 28cm
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

発送は佐川急便又はヤマト運輸での発送になります。発送方法にご要望がある際は購入前にご相談下さい。購入後では対応できない場合があります。※値下げについてフォロー割以外の値下げはお断りしております。その他の値下げ交渉はご遠慮下さい。またフォロー割の割引額は下記の通りでございます。5000円未満の商品は200円引き5000円以上の商品は300円引き10000円以上は500円引きとさせていただきます。※商品の最低価格は1000円です、それ以下の値引きはできません。adidasアディダスCOURTICコーティック型番：GX6319サイズ：28cmカラー：コアブラック/コアブラック/フットウェアホワイト付属品：写っているものが全てです。写真の写りやモニターによって色味が違って見える可能性があります。古物を取得しており、真贋鑑定のしっかりしているブランド買取店で購入しました。鑑定済みです。取り置き、専用、着画はお断りしております。タグ付き、未使用品です。未使用品ですがソール接着部分に若干の剥がれがあります。保管に伴い、スレや薄汚れ等があります。あらかじめご了承ください。自宅保管のため完全な新品ではありませんので、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。完全な新品をお求めの方、神経質な方は購入をお控えください。発送は箱に直接プチプチを巻いた簡易梱包になります。予めご了承下さいませ。サ1020-3#shii_ta102400030860410
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