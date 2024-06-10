‼️未使用‼️ ポールスミス ラウンドファスナー長財布　PSQ034

PaulSmithポールスミスラウンドファスナー長財布カラー···ブラウン(キャメル)財布形···長財布素材···本革PSQ034サイズ横約19.5cm縦約9.5cmマチ約2.3cm仕様ファスナー開閉式札入れ×2ファスナー付き小銭入れ×1カードポケット×12その他ポケット×2状態未使用品です。綺麗だと思いますが保管品の為完璧を求める方神経質な方はお控えください。気になる点がございましたらお気軽にコメントしてください。【付属品】無し本体のみです。都内の質店より購入そのまま出品致します。ご納得の上でのご購入をお願い致します。TUVVEPQV918



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