ロンハーマン デニムキャップ みなとみらい店5周年記念限定モデル ...

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RonHerman新品で譲り受けたのですが、自分の系統のものではなかったので、出品いたします。2回ほどしか使用してません。良品です。こちらは、爆破的に人気で即完売となったRHC新ロゴキャップです。さらに、みなとみらい5周年限定で、デニム生地、浅めのデザインに変更されとても使いやすいお洒落なキャップです。気になる点がございましたらお気軽にコメントください。即購入OK。値段交渉は先に希望金額の提示をお願い致します。値段交渉中に第三者の方が購入された場合は、そちらを優先させていただきます。早い者勝ちです！カラー···ブルー形···ワーク、ベースボール素材···コットン