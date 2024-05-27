ワニ革　クロコダイル　ベルト

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商品詳細
カラー···ブラウンベルト部分長さ…104センチ幅…2.5センチ内側とバックル等に傷あります。4枚目と6枚目、7枚目の写真でご確認ください。長い間自宅で保管していたものになります。中古品へのご理解のある方のご購入をお願いいたします。
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