イントロパック　フシギダネデッキ　フシギダネ　フシギソウ　フシギバナ

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フシギダネ、フシギソウ、フシギバナの3枚セットです。旧裏ポケモンカードたいあたり はっぱカッターやどりぎのたね つるのムチエナジートランス ソーラービームファイルに入れて自宅保管しておりました。フシギバナが折れや角剥がれがあります。写真をよくご確認頂き、中古品ということをご理解の上でご購入下さい。スリーブ＋段ボール補強+水濡れ防止対策をした上でメルカリ便で送らせて頂きます。トラブル防止の為、購入後のキャンセルや返品は不可です。商品状態は写真でご確認ください。※お値下げ不可です