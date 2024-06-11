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イントロパック　フシギダネデッキ　フシギダネ　フシギソウ　フシギバナ
商品番号 J48561270576
商品名

イントロパック　フシギダネデッキ　フシギダネ　フシギソウ　フシギバナ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,002 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フシギダネ、フシギソウ、フシギバナの3枚セットです。旧裏ポケモンカードたいあたり　はっぱカッターやどりぎのたね　つるのムチエナジートランス　ソーラービームファイルに入れて自宅保管しておりました。フシギバナが折れや角剥がれがあります。写真をよくご確認頂き、中古品ということをご理解の上でご購入下さい。スリーブ＋段ボール補強+水濡れ防止対策をした上でメルカリ便で送らせて頂きます。トラブル防止の為、購入後のキャンセルや返品は不可です。商品状態は写真でご確認ください。※お値下げ不可です
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