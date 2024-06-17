【新品・未使用】VANS/バンズ スニーカー メンズ 27.0cm 緑/グリーン

今後も使用する予定がないため、出品させていただきます。【新品・未使用】VANS/バンズスニーカーメンズ27.0cm緑/グリーン◆自宅用に保管していたため、ご理解の上ご購入ください。※写真で状態を確認いただき、ご了承の上ご購入くださいませ。※自己検品のため、多少の見落としがあるかもしれませんので、ご了承くださいませ。◆専用の箱に入れてからビニールの袋で梱包し、ゆうパックで発送させていただく予定です。◆他のお品物との同梱でのお値引き等、お気軽にお問い合わせください(^^)#choco同梱割引#chocoメンズ※写真のお色味は出来る限り実物に近くなるように調整していますが、イメージされているものと実物が異なる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。



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