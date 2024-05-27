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未使用⭐︎Planex 高級本皮　手帳A5 6穴
商品番号 E15844882884
商品名

未使用⭐︎Planex 高級本皮　手帳A5 6穴
ブランド名 プラネックス
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用です。本皮手帳カバー　A5サイズ　6穴カラー···アンティーク染　ブルーブラック自宅保管のため、ご理解くださる方のみご購入お願いします。
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