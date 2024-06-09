新品・未開封　ザ・クロマニヨンズ　Tシャツ　Sサイズ　夏　白　ホワイト

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******************お願い ******************購入前、コメント前に必ずプロフィールをお読み下さい。*********************************************ザ・クロマニヨンズTシャツサイズ:S夏 白 ホワイト現在は販売していない貴重な商品です。新品・未開封※未着品ですが購入時より数年経過しており、個人保管品の為、ご理解いただける方ご購入お願い致します。細かい事が気になる方、神経質な方は購入をお控え下さい。○クロマニヨンズのTシャツSサイズ他にも多数出品中です。複数枚ご購入の場合お値引きさせて頂きます。---------------------------------------------⚠️他でも販売していますので突然出品を削除する場合があります。また不定期にて出品削除して新たに出品する場合もありますのでご了承下さい。⚠️お支払いを12時間以内、商品到着後24時間以内に受け取り連絡を頂けない方は購入をお断り致します。⚠️恐れ入りますが商品説明とプロフィールをよく読んでいないご質問は回答前に消去させて頂きますのでご了承下さい。---------------------------------------------