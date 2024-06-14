BOTTEGA VENETA ラウンドファスナー長財布 カセット ブラック

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■ブランド名BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ■品名カセットジップアラウンドウォレット■シリアルP02297548W■型番649607■カラー系統ブラック■サイズ約横19cm高さ11.4cmマチ2cm■付属品箱・袋・冊子■仕様内側/札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×12その他ポケット×2■参考定価126500円こちらで譲っていただきましたが、2日程使いましたがわたしには大きすぎたので出品します。表面の片面に3センチほどの擦れがあります。7枚目の写真そのすぐそばになにかの0．5センチほどの跡が2箇所あります。8枚目の写真他は、綺麗だと思います。少しでも気になる方はお高いお買い物なので購入されませんように。お値下げは気持ち程度しかできません。よろしくお願い致します。