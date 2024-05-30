クロコダイル 財布 本物 マット仕上げ ブラック ラウンド ヘンローン社製

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ご覧頂き有難うございます。創業４０年になります呉服店を経営しております。【商品詳細】品名:クロコダイル長財布本革ヘンローン社製ラウンドファスナーカラー：ブラックサイズ：横１９ｃｍ×縦１０ｃｍ×厚み２.５ｃｍ重さ：０．２kg仕様：内側 ファスナー小銭入れ×１室(３室に分かれております)ポケット×２室(お札、通帳等入ります)カード入れ×１２枚ワイドポケット×２室上代：１９８,０００円状態：新品・未使用品クロコダイル本革のマット仕上げの長財布です。マット仕上げは使えば使うほど艶が増し、商品自体が更に良くなる特徴がございます。