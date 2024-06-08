コーチ　二つ折り財布　メンズ

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財布形···二つ折りカラー···ネイビー三重のアウトレットで購入。２回しか使っていません。素人目で見ただけですが、傷や汚れは見当たりません。箱などは全て捨ててしまっています。#コーチ #ブランド財布 #メンズ #メンズ財布