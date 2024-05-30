【新品未使用】崎山翼 AILES クリーブランドインディアンス　ニューエラ

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商品詳細
人気ユーチューバー崎山翼さんのブランドAILESから発売された、クリーブランドインディアンスのワフー酋長カスタムニューエラキャップです。かなり前に発売されたもので、新品未使用で残っているのは非常にレアです。ニューエラ熱が冷めた為、手放します。サイズ••••71/4カラー••••ホワイト(ベージュ)新品未使用ですが長期自宅保管のお品物となりますのでご理解よろしくお願いします。海外別注ニューエラカスタム ニューエラハットクラブNEWERA59fiftyニューエラ59fifty海外別注カスタムキャップNewerExpos崎山翼AILES朝岡周HomegameSampleLafayette
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http://narcologia.ru/goods/manufacture48441.html
http://narcologia.ru/goods/conception489257.html
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