ボッテガ 長財布\u0026キーケースセット BOTTEGA VENETA

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※24時間以内に発送します。数年前に購入しました。使用感ありますので中古品であるとご理解の上ご購入下さい。人気の黒でセットです。状態は良い方かと思います。追加の写真は撮りますのでお気軽におっしゃってください。柄・デザイン···無地カラー···ブラック