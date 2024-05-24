国内タグ付新品GIVENCHY希少ロットワイラー大判ストール HERMESカレ

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秋冬のシックな装いのなかに一際映えるデザインです。生地はとても目が細かく、わずかに光沢があってサラっとしています。こちらは10年以上前のリカルドティッシ時代のもので、国内正規プライスタグ付きの新品未使用品です。当時のGIVENCHYのなかでも、かなり高額な部類でした。エルメスが好きな方にもオススメです。サイズ133×133cmモダール90％カシミア10％自己紹介欄もあわせてご一読ください。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。