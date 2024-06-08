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OFF-WHITE オフホワイト ×FUTURA ALIEN Tシャツ
商品番号 I50071730618
商品名

OFF-WHITE オフホワイト ×FUTURA ALIEN Tシャツ
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 5,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OFF-WHITEFUTURAコラボTシャツSIZES作りが大きめで175cmでダボっと着れました。2020SSでVIRGILABLOHの時期のものです。Tシャツが増えすぎてしまい、着る機会がないため出品させていただきます。
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