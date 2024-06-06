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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドGIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチ★色青ブルー黄イエロー紺ネイビーブルー赤レッド★剣先サイズ(cm)9.5★素材シルク100%★原産国イタリア★コンディション大剣上部に糸引きがあります(締めた時には隠れる位置です)。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。★割引についておまとめ割引とフォロー割引、リピーター割引があります。詳しくはプロフィールをご覧ください★他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
http://narcologia.ru/goods/subtropical152101.html
http://narcologia.ru/goods/financier210560.html
http://narcologia.ru/goods/reboot71936.html
1164 ジャンニヴェルサーチ ネクタイ パターン柄 虫 ハチ(アブ？)
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