ILBISONTE イルビゾンテ A6システム手帳

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商品詳細
【商品】ILBISONTEイルビゾンテA6システム手帳 （15×10サイズ）6穴本革 イタリア製 MADEINITALY使用感はありますがまだまだ使用して頂けるかと思います。コンパクトなシステム手帳の為、ビジネスマンや女性の方でも使い易いサイズ感です。リフィル、鉛筆は未使用の純正品です。袋の付属は御座いません。カバーとしてご使用頂けます。京都藤井大丸にて購入気になる事が御座いましたらお気軽にコメント下さい。カラー···ブラウン手帳サイズ···A6サイズ#ILBISONTE#ILBISONTE手帳サイズ···A6サイズカラー···ブラウン
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