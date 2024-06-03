布袋寅泰　バスタオル　Rockn'Roll Revolution TOUR

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商品詳細
即購入歓迎です。送料無料。布袋寅泰のRockn'RollRevolutionTOURのバスタオルです。縦 約68㎝横 約135㎝ビッグサイズです。購入後に水通ししましたが使用せず自宅保管していました。初期の袋などはございません。商品の状態など写真をご確認のうえご購入して下さい。ご購入前にプロフのご確認をよろしくお願い致します。
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