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当時物 GFL ES キャップ HIPHOP G-Rap 90s
商品番号 I95842917365
商品名

当時物 GFL ES キャップ HIPHOP G-Rap 90s
ブランド名 ジーエフエル
特別価格 税込 12,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超希少GangstaForLifeGFLEastSidazのキャップになります。キャップ自体かなり激レアなので早い物勝ちです。SnoopDoggも同時着用していました。●サイズ：FreeSize●状態：つば裏汗染みあり。洗えば落ちるかもしれません。ほつれや傷はありません。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。神経質な方はご遠慮下さい。FILAフィラRapTees当時物LowriderローライダーHIPHOP90sVintageヒップホップ90年代WestSideWestCoastG-RAPウェッサイ古着NIKEナイキTommyトミーPoloラルフローレンChicanoチカーノLatinラテンRaggaeレゲエDeathLowRecordsデスロウレコーズNoLimit洋楽ポロスポーツPoloSportポロラルフローレンPoloRalphLaurenLocsロークブラックフライズFubuフブKarlKaniカールカナイGFLGMLWestwear
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