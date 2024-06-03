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90s タイタニック titanic Tシャツ ディカプリオ ムービーT 映画T
商品番号 X58131862318
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90s タイタニック titanic Tシャツ ディカプリオ ムービーT 映画T
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 4,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▶︎タイタニックTシャツレオナルドディカプリオ映画船90sブラック名作映画「タイタニック」より、大判プリントがインパクト抜群のTシャツになります。バックプリントあり。PIMPO製ボディのコシのある生地感です。▶︎サイズ表記なし（サイズ感L相当下記の採寸をご覧ください）（着丈73身幅53肩幅48）▶古着商品の為、多少の使用感がございますが、そのほか目立った傷や破れもなく、まだまだ着用していただけます。画像を見て検討して頂き、古着を理解の上お取引お願い致します。中古品の為完璧を求める方、神経質な方は購入をご遠慮ください。※円滑なお取り引きを希望しています。コンビニ/ATMでのお支払いの場合は、いつお支払い可能か必ず購入前にコメントをお願いします。
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