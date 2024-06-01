希少】阪神タイガース 鳥谷敬 2000本安打 達成記念 グラブ革長財布 ...

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商品詳細
【希少】阪神タイガース鳥谷敬2000本安打達成記念グラブ革長財布2000本安打達成記念グッズとして、販売されたものです。私の記憶が正しければ、黒・黄色・グレー？の3色で各50個限定の販売だったと思います。出品するにあたり、商品の状態確認と撮影のため1度開封しました。新品で未使用ですが、取引の際のトラブルは避けたいので、神経質な方は御遠慮ください。#鳥谷敬#2000本安打#阪神タイガース
http://narcologia.ru/goods/passionate754113.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic256737.html
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