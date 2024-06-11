【最終値下げ】supreme キャップ　帽子

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supremeキャップです可愛いモデルで名古屋のsupreme専門店で買ったものです2.3回被ったのみで比較的綺麗ですシミや傷などありませんつばの裏に写真のように点と少し汚れありますが裏でありほぼ分からないです即決歓迎ですすぐに発送いたします