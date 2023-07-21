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商品詳細
エンゼルスのシティ・コネクトキャップをベースに、バイザーに大谷翔平選手のサイン刺繍を入れたモデル。シティ・コネクトの9FORTYというだけでもレアですが、そこに大谷選手のサイン刺繍が入っていますので激レアです。LAAngels●フォルム：9FORTY ●カラー：レッド、クリーム色など●サイズ：56.8-60.6cm★MLBシティ・コネクトシリーズ★南カリフォルニアのビーチとサーフカルチャーをフィーチャーしたデザイン。ロゴはサーフブランドを思わせるレタリングデザイン、フロントパネルはビーチの砂をイメージしたカラーリングです。大谷翔平選手はゲン担ぎもあるのか、投手として先発登板する試合はこのシティコネクトシリーズをよく着用しています。
http://narcologia.ru/goods/injure402067.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford214773.html
http://narcologia.ru/goods/moisture530769.html
ニューエラ 9FORTY MLB エンゼルス 大谷翔平 サイン キャップ
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