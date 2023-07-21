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ニューエラ 9FORTY MLB エンゼルス 大谷翔平 サイン キャップ
商品番号 X20198153355
商品名

ニューエラ 9FORTY MLB エンゼルス 大谷翔平 サイン キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エンゼルスのシティ・コネクトキャップをベースに、バイザーに大谷翔平選手のサイン刺繍を入れたモデル。シティ・コネクトの9FORTYというだけでもレアですが、そこに大谷選手のサイン刺繍が入っていますので激レアです。LAAngels●フォルム：9FORTY　●カラー：レッド、クリーム色など●サイズ：56.8-60.6cm★MLBシティ・コネクトシリーズ★南カリフォルニアのビーチとサーフカルチャーをフィーチャーしたデザイン。ロゴはサーフブランドを思わせるレタリングデザイン、フロントパネルはビーチの砂をイメージしたカラーリングです。大谷翔平選手はゲン担ぎもあるのか、投手として先発登板する試合はこのシティコネクトシリーズをよく着用しています。
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