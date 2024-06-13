ends and means dog ear cap ブラック

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商品詳細
endsandmeansのドッグイヤーキャップです。某アウトドアブランドの名品思わせる、見た目からしていなたいキャップです。マットな質感のナイロン生地が使用されております。ツバからボディまでブラックで統一されており、どんなコーデにも合わせやすいキャップです。冬場の普段使いにはもちろん、アウトドアシーン、自転車に乗る際など、活躍間違いなしの便利なキャップです。ドッグイヤー部分の内側はフリース生地が使用されており、実用性、機能性も申し分ありません。またドッグイヤーは折り返せる仕様になっておりますので、着用時の気分に合わせていただけます。目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)サイズはフリーサイズです。(アジャスターにて調整可能です)被りは深めのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationennoysupremestussyeveryonePaletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアクーパーズタウン
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