BTS ブルートゥーススピーカー 全種類

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商品詳細
昨年アマゾンで購入しました。新品未使用品です。全種類CHIMMY+MANGCOOKY+SHOOKYKOYA+RJVAN+TATABTSOFFICIAL防弾少年団公式ブルートゥーススピーカーラインフレンズコラボレーションBT21FriendsDuoBluetoothSpeakerLINEFRIENDS●豊かで深みのあるサウンド小型ですが、よりクリアな音質の音楽を深い音で楽しむことができます。●360度のサウンドラウンドサークルで、フロントとリアスピーカーで360度の角度でクリアな音楽を楽しむことができます。●最大連続再生時間スピーカー内の内部バッテリーにより、適切なボリュームに基づいて最大13時間の連続再生が可能です。●ステレオサウンド機能1つの電話で2つのスピーカーを同時に接続し、ステレオサウンド機能とコントロールを可能にします。●製品サイズCHIMMY：86.49mmX73.97mmX110.1mm(245.2g)/COOKY：72mmX73.7mm137.59mm(249.5g)/KOYA：94.84mmX94.84mmX1114.31mm(249.5g)/VAN：72.1mmX73.56mmX124.6mm(245.5g)/パッケージサイズ：170X92X179mm●充電・USCCタイプケーブル2.0(通常の充電サポート)。・4時間バッファー。・最大13時間再生。・内蔵バッテリー1,800mAh。
http://narcologia.ru/goods/assessor932603.html
http://narcologia.ru/goods/waveform756317.html
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