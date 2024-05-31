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商品詳細
H2O/BOTTLE/PCT.KINTO.SPEC×2個とH2O 350ML / BOTTLE / STEEL. KINTOのBLACKとH2O 500ML / BOTTLE / STEEL. KINTOのBLACKの4点セットになります。全て新品未使用品の箱付きです。・H2O/BOTTLE/PCT.KINTO.SPEC×2個KINTOとコラボレーションした軽量のPCT樹脂ウォーターボトル。80度までの温度に対応。キャリングハンドル付きの蓋は一回転で開閉可能。表面にモチーフをプリント。容量：950ml。カラー：クリア・H2O 500ML / BOTTLE / STEEL. KINTOKINTOとコラボレーションした真空二重構造のステンレストラベルタンブラー。保温効力・保冷効力ともに6時間(65℃以上/8℃以下)対応。表面にAXEロゴとモチーフをプリント。容量：500ml。カラー：ブラック・H2O 350ML / BOTTLE / STEEL. KINTOKINTOとコラボレーションした真空二重構造のステンレストラベルタンブラー。保温効力・保冷効力ともに6時間(65℃以上/8℃以下)対応。表面にAXEロゴとモチーフをプリント。容量：350ml。カラー：ブラックbottleボトル水筒kintoキントキントーコラボコラボレーションお茶コーヒー
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WTAPS 水筒4本セット | labiela.com
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