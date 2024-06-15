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FERNANDES TEJ
商品番号 M42034868387
商品名

FERNANDES TEJ
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当方知識が無い為写真にてご判断お願い致します正面にシールを剥がした跡あり後面の穴の左の金具が無いですジャンク品と理解したうえでお願いします
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