美品✨ボッテガヴェネタ　イントレチャート　ベルト　ブラック　希少 サイズ110

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◎NO.215★セット売り★複数購入していただけるのであれば、合計金額から10%お値下げいたします✨購入したい番号をコメントいただければ、セットのページを作成いたします。◎アイテムBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ イントレチャートブラックカーフレザーサイズ11044◎サイズ全長約125cm（バックル含む）幅約3.5cm最短穴バックルの先端から102cm最長穴 バックルの先端から114cm平置き実寸。着画はお断りいたします。※素人計測により、多少の誤差はご了承ください。◎状態目立った傷やの汚れなどなく、バックルに1箇所スレがある程度です。全体的に状態は良好で美品です。◎カラーブラック※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。◎素材レザー◎配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。某リユースショップにて購入した正規品となります。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号: