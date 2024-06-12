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格安 新品 財布 メンズ 二つ折り アドミラル 本革 最高級 トリコロールカラー
商品番号 R78343338597
商品名

格安 新品 財布 メンズ 二つ折り アドミラル 本革 最高級 トリコロールカラー
ブランド名 アドミラル
特別価格 税込 2,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

英国のセレブブランドのアドミラル。ユニオンジャックの3色を配したトリコロールカラーのメチャクチャおしゃれでスタイリッシュな財布です。最高級なしっかりしたグローブレザーにきれいなステッチで縫製し、アドミラルロゴを型押し上品に仕上げました。　ブランド　牛革　レザーサイズ（約）：11.5×9.5×2.5ｃｍ　カラー：ホワイトベース縦ライン1点札入れ×2　BOX小銭入れ×1　カード入れ×4　差し込みポケット×3プレゼントにも喜ばれる、ブランドロゴ箱入りです。　￥10450撮影用に取り出しただけの新品です！！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/flight604028.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical334601.html
http://narcologia.ru/goods/influenza287793.html

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