格安 新品 財布 メンズ 二つ折り アドミラル 本革 最高級 トリコロールカラー

英国のセレブブランドのアドミラル。ユニオンジャックの3色を配したトリコロールカラーのメチャクチャおしゃれでスタイリッシュな財布です。最高級なしっかりしたグローブレザーにきれいなステッチで縫製し、アドミラルロゴを型押し上品に仕上げました。 ブランド 牛革 レザーサイズ（約）：11.5×9.5×2.5ｃｍ カラー：ホワイトベース縦ライン1点札入れ×2 BOX小銭入れ×1 カード入れ×4 差し込みポケット×3プレゼントにも喜ばれる、ブランドロゴ箱入りです。 ￥10450撮影用に取り出しただけの新品です！！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。



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