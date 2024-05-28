サカイ 半袖カットソー サイズ3 L メンズ

Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：カットソーブランド：Sacai(サカイ)商品名：-型番：-男女別：メンズ表記サイズ：3実寸サイズ：肩幅:約44cm袖丈:約22cm身幅:約53cm着丈:約66cmカラー：ダークグリーン×ダークグレーコンディションの備考：【本体】 ・全体的⇒汚れ若干/色褪せ若干/毛羽立ち目立つ製造番号・刻印：-シリアル：***付属品：なし返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。



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