バナナマン×NEWERA (WHT)

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商品詳細
バナナマン×NEWERA2023年color：WHTsize：F（アジャスター調整可）頭周り57.7～61.5㎝つば部分は黒になります。素材本体：コットン100％つば裏部分：コットン100％
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