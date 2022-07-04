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LOUIS VUITTON ダミエグラフィット ジッピーウォレット
商品番号 K17106371746
商品名

LOUIS VUITTON ダミエグラフィット ジッピーウォレット
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 30,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年に京都高島屋で購入しました。付属品は写真でご確認下さい。購入時の控え等名前の部分を塗り潰してよければお付け致します。ほとんど使用していないですが角に少し表面のコーティングの剥がれがございます。写真でご確認お願いします。【ブランド】LOUISVUITTON/ルイヴィトン【アイテム】N60347ジッピーウォレットヴェルティカル【カラー】グレー【サイズ】W10×H20cm【素材】ダミエグラフィットキャンバス【付属品】箱　保存袋【備考】内側:カードポケットx14札入れ兼マルチポケットx3小銭入れx1
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