LOUIS VUITTON ダミエグラフィット ジッピーウォレット

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商品詳細
2020年に京都高島屋で購入しました。付属品は写真でご確認下さい。購入時の控え等名前の部分を塗り潰してよければお付け致します。ほとんど使用していないですが角に少し表面のコーティングの剥がれがございます。写真でご確認お願いします。【ブランド】LOUISVUITTON/ルイヴィトン【アイテム】N60347ジッピーウォレットヴェルティカル【カラー】グレー【サイズ】W10×H20cm【素材】ダミエグラフィットキャンバス【付属品】箱 保存袋【備考】内側:カードポケットx14札入れ兼マルチポケットx3小銭入れx1
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