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ハーレーダビッドソン　イーグルヘッド　tシャツ
商品番号 G98659039344
商品名

ハーレーダビッドソン　イーグルヘッド　tシャツ
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 5,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

70’s〜80'SHarley-DVogelMills\u0026MfgT-SHIRTSMADEINUSA1970年〜1980年代製ハーレーダビッドソンナショナルミルズ社ヴォーゲルボディイーグルヘッドリンガーＴシャツです。サイズが小さいだけを除けばかなりかっこいいハーレーTシャツだと思います。ハーレーは両面プリントが多く、バックプリントのみ残念な事が多いですが、こちらは両面かっこよく更にリンガータイプのイーグルヘッドです。なかなか無いと思います。カラー　ブラック×ホワイト素材　コットン50%ポリエステル50%着用感はありますが、特に目立ったダメージはありません。sizeXS身幅45.5cm着丈57.5cm
http://narcologia.ru/goods/forthcoming850892.html
http://narcologia.ru/goods/septet442719.html
http://narcologia.ru/goods/ordering376279.html
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