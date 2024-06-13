ハーレーダビッドソン　イーグルヘッド　tシャツ

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70’s〜80'SHarley-DVogelMills\u0026MfgT-SHIRTSMADEINUSA1970年〜1980年代製ハーレーダビッドソンナショナルミルズ社ヴォーゲルボディイーグルヘッドリンガーＴシャツです。サイズが小さいだけを除けばかなりかっこいいハーレーTシャツだと思います。ハーレーは両面プリントが多く、バックプリントのみ残念な事が多いですが、こちらは両面かっこよく更にリンガータイプのイーグルヘッドです。なかなか無いと思います。カラー ブラック×ホワイト素材 コットン50%ポリエステル50%着用感はありますが、特に目立ったダメージはありません。sizeXS身幅45.5cm着丈57.5cm