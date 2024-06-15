バレンティノ　Tしゃつ

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏写真撮るのが下手で綺麗にとれませんが美品です。一度袖を通して小さかったので出品します。バイマの本物保証で購入したのでご安心を。
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